Perugia, si sente male al volante: soccorso da polizia e 118

In stato confusionale a bordo di un'auto: soccorso da polizia e 118. È successo a Perugia, lungo la strada dei Loggi. Gli agenti, dopo una segnalazione di un uomo in difficoltà all’interno di un’auto ferma, sono intervenuti sul posto e hanno trovato un 42enne, "visibilmente in difficoltà".

L'uomo ha spiegato di essersi fermato perché provato da una notte a lavoro. Gli agenti hanno contattato il personale del 118 che, poco dopo, è intervenuto sul posto. Dopo le prime cure, il 42enne ha lasciato l’auto parcheggiate ed è stato riaccompagnato a casa dagli agenti.