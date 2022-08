Perugia, guida il camion con i documenti di viaggio di un collega: multato

Gli agenti della Polizia Stradale di Perugia hanno fermato un camion a Balanzano lungo la E45.

Durante le procedure di controllo gli agenti hanno constatato che il conducente, classe 1969, stava circolando con inserita nell’apparecchio cronotachigrafico – strumentazione adibita al controllo della velocità e dei tempi di guida dei veicoli commerciali – la carta tachigrafica di un collega.

Questa pratica viene posta in essere per eludere i controlli degli organi di Polizia sui tempi di guida, mettendo, di conseguenza, in serio pericolo la sicurezza della circolazione.

I poliziotti della Stradale, a quel punto, hanno proceduto al ritiro della carta tachigrafica trovata nell’apparecchiatura e della patente di guida del conducente, ai fini della sospensione da 15 giorni a 3 mesi del titolo abilitativo alla guida.

Contestualmente gli agenti hanno notificato al 53enne una sanzione pecuniaria di 866 euro.