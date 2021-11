Fiocco azzurro per il sindaco Romizi e sua moglie Angela: è nato il piccolo Giacomo

Fiocco azzuro in casa del sindaco di Perugia, Andrea Romizi: questa mattina all'ospedale di Perugia è nato il piccolo Giacomo. E' il secondo figlio per mamma Angela e papà Andrea che 4 anni fa - era il 18 agosto 2017 - hanno accolto nella loro vita la dolce Matilde. Dalle prime informazioni raccolte da Perugiatoday.it Angela, dopo il parto, sta bene e non ci sono particolari situazioni da segnalare. I primi auguri sono quelli del partito del sindaco che gestisce a livello regionale: "Tanti cari auguri al nostro coordinatore regionale Andrea Romizi, alla moglie Angela e alla piccola Matilde per la nascita di Giacomo! Benvenuto al mondo piccolino. Un abbraccio grande da tutti noi!".

aggiornamento nel corso del giorno