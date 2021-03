Vaccino, Perugia avrà anche il secondo punto vaccinale. Merli: "I lavori sono in corso"

A breve Perugia potrà contare su due punti vaccinali dove effettuare il grosso delle somministrazioni alla popolazione under 80 e anche a molte categorie con priorità. La conferma arriva direttamente dall'assessore alla Sicurezza Luca Merli che ha risposto all'interrogazione del consigliere del Pd, Francesco Zuccherini, nel question time del 3 marzo. L'esponente dell'opposizione aveva chiesto spiegazioni anche sulla scelta dell'attuale unico punto di vaccino, quello di Ponte d'Oddi considerato non adatto e incapace di servizio uno dei comuni più popolosi ed estesi dell'Umbria.

"Tutta la popolazione perugina, residente in uno dei Comuni più estesi d’Italia, dovrà recarsi solo di mattina in un luogo della città non particolarmente agevole e ben collegato con il resto della città. L’immobile individuato, oltretutto, risulta essere quello di un supermercato da poco dismesso, che dovrebbe essere stato chiuso a causa di problemi strutturali dell’edificio". L’assessore Merli, partendo da Ponte d'Oddi, ha spiegato che la scelda dell'Asl è ricaduta sull’immobile di Ponte d’Oddi (stante l’assenza di strutture di proprietà del Comune di Perugia adatte al bisogno) "perché lo stesso possiede specifiche condizioni: locali ampi ed un ampio parcheggio limitrofo. Ciò al fine di servire al meglio le persone anziane, protagoniste di questa prima fase vaccinale".

L’immobile, di proprietà privata, è stato oggetto di un accordo diretto tra asl e proprietà; ed ha tutte le certificazioni di conformità che sono state fornite. Ma la notizia sta nel secondo punto vaccinale: "Il Comune ha concesso ad asl il cva all’interno del quale attualmente sono in corso i lavori per la realizzazione degli ambulatori. Si pensa che la struttura sarà pronta entro i prossimi 10 giorni e che l’attività inizierà quando saranno disponibili i vaccini". Obiettivo fine lavori a metà marzo e partenza da aprile per la somministrazione.