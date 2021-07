Quelle bacheche al corso Vannucci vanno utilizzate e rilanciate. Altrimenti offrono uno spettacolo scadente

Quelle bacheche al corso Vannucci vanno manutenute. Altrimenti offrono uno spettacolo scadente. C’era una volta la bacheca come strumento di comunicazione promozionale. Poi la crisi delle aziende, le difficoltà anche economiche e queste vetrinette sono andate parzialmente in disuso. Quella che documentiamo in pagina è compresa fra due vetrine del negozio Andrei. Un tempo erano notevolmente appetite in ragione della loro visibilità. Oggi ve ne sono alcune in stato di abbandono, in quanto non c’è chi chieda di prenderle in affitto. Sono, naturalmente, crollati anche i canoni. Pare, comunque, che non ci sia più interesse a prenderle.

Quella che vedete alloggiava un tempo le locandine del cinema Lilli, come recita ancora la scritta nella parte superiore: Cinema Lilli Teatro. Fra adesivi strapazzati, vetro opacizzato e degrado all’interno, non si può dire che proponga un biglietto da visita accettabile. Ma così vanno le cose nell’acropoli, sempre più mutanderia e pizza. Con poco altro.