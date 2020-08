Passignano, bollettino medico dopo tamponi e sospetti: "Città sicura e accogliente"

"Passignano è bella, sicura, aperta ed accogliente, ora più di sempre": il sindaco della città lacustre, Sandro Pasquali, ha diramato un nuovo bollettino sanitario dopo l'allarme contagi scattato nei giorni scorsi con tanto di persone in isolamento, tamponi e ordinanze comunali. La situazione è nettamente sotto controllo e non c'è nessun focolaio attivo o potenziale: "I concittadini sottoposti a tampone risultano negativi, c'è solo 1 positivo , caso di contagio familiare già in isolamento da giorni. Il personale servizio igiene sanità pubblica monitora costantemente tutti gli isolati fino al tampone di controprova e ulteriori tamponi di sicurezza. L'intervento tempestivo e coordinato di tutte le istituzioni ha permesso il contenimento del contagio. Invito a riportare notizie appropriate".

