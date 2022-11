Un altro grande dono di Leo Cenci: ecco la nuova sala per il Day Hospital di Oncologia. Più posti, più servizi e più comfort per i pazienti

Leonardo Cenci, per tutti semplice "Leo", continua la sua battaglia contro i tumori per dare nuove speranze di cura e migliorare la qualità della vita dei malati. Continua, anche se non lo possiamo né vedere né ascoltare purtroppo, grazie al suo insegnamento e alle sue volontà portate avanti dalla Fondazione Avanti Tutta! gestita da amici e dai familiari del nostro grande guerriero. L'ultimo dono è stato inaugurato oggi all'Ospedale di Perugia: la nuova sala d’attesa del Day Hospital di Oncologia Medica che è stata soggetta dopo i lavori di riqualificazione e strutturale finanziati dalla Fondazione per un valore di oltre 158mila euro.

Dal cantiere sono venute fuori le seguenti migliorie: unìampliamento dei locali che ha permesso un aumento della superficie della sala pari a quindici metri quadrati grazie alla chiusura di spazi esterni non utilizzati; da qui la creazione di venti posti in più a disposizione dei pazienti. Sono stati inoltre eseguiti lavori per l’adeguamento e l’ammodernamento degli impianti (luci, sistema di areazione e riscaldamento autonomo) e la posa in opera di nuovi infissi. In tre mesi migliorati il comfort con lo scopo di rendere più accogliente lo spazio di attesa anche grazie ad un’accurata scelta dei colori e dei materiali; inserite poltrone di ultima generazione dalla seduta più ampia e comoda e che dispongono di prese usb per ricaricare smartphone e tablet.

Federico Cenci, presidente della Fondazione Avanti Tutta, ha espresso piena soddisfazione per la realizzazione della nuova sala d’attesa: “Questo intervento rappresenta un seme piantato, non un frutto compiuto. La sfera del bisogno dei pazienti oncologici e delle loro famiglie è molto ampia e l’auspicio è che il seme possa svilupparsi e dare i suoi frutti. Spero che la riqualificazione della sala di attesa del Day Hospital di Oncologia possa essere una azione concreta e significativa nel processo di piena realizzazione della Rete Oncologica Regionale. Voglio, inoltre, ringraziare Istituzioni, aziende, professionisti e volontari per aver reso possibile questo progetto”.

All’inaugurazione ha preso parte anche il Sindaco di Perugia, Andrea Romizi, che ha voluto ringraziare il presidente di Avanti Tutta “per la tenacia e la capacità dimostrata nel portare avanti i sogni di Leonardo” e tutti gli operatori sanitari “per saper intercettare e cogliere le istanze dei pazienti”. Un progetto in favore dei pazienti che dimostra ancora una volta, di questi tempi, quanto sia importante la collaborazione tra istituzioni e il mondo del volontariato per potenziare servizi con donazioni trasparenti. "Avanti tutta - ha ammesso Luca Coletto, assessore regionale alla sanità - ha dimostrato ancora una volta grande attenzione e sensibilità nell'operare in pieno accordo con gli obiettivi delle istituzioni che si occupano della salute e del benessere dei cittadini, lavorando incessantemente grazie ai tanti volontari, per dare sempre più dignità ai pazienti oncologici”.

