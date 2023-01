Ospedale di Perugia, la piccola Alessandra è la prima nata 2023. Giacomo l'ultimo dell'anno passato. Ecco i nomi più in voga dati nel 2022

Il primo vagito 2023 all'Ospedale di Perugia è stato emesso alle 10.57 dalla bellissima Alessandra, pesa 4,020 chilogrammi, e venuta alla luce con parto spontaneo assistito dalle ostetriche Valentina Simoncelli e Chiara Tagnoloni e dal medico Maria Spataru. È la primogenita di mamma Lucia e di papà Giuseppe, residenti a Perugia. Mentre è un maschietto e si chiama Giacomo e pesa 3,870 chilogrammi, l’ultimo nato del 2022 all’Ospedale di Perugia. Il bambino, primogenito di mamma Giulia e papà Luca, è venuto alla luce alle 18.22 del 31 dicembre con parto spontaneo assistito dall’ostetrica Laura Fumu e dal dottor Giuseppe Luzi.

I nati al ‘Santa Maria della Misericordia’ nell’anno appena trascorso sono stati 1817, i parti con gestanti positive al Covid-19 sono stati 50 e quelli a basso rischio a completa gestione ostetrica (BRO) sono stati 318. Dal libro delle nascite si conferma Leonardo, per il terzo anno consecutivo, il nome maschile più utilizzato anche nel 2022, seguito da Tommaso ed Edoardo. In testa, per i nomi femminili, quelli di Sofia, Matilde e Vittoria.