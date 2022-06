Ospedale di Perugia, il posto da primario di Gastroenterologia finisce davanti al giudice

L’incarico di direttore della Struttura complessa a direzione universitaria di Gastroenterologia ed Epatologia a Perugia al centro di una vertenza giudiziaria.

Un professore di Perugia, difeso dall'avvocato Mario Rampini, ha portato davanti al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria l’Azienda Ospedaliera di Perugia, difesa dall'avvocato Dante Duranti, l’Università degli Studi Perugia, difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, e un altro medico, difeso dall'avvocato Cinzia Corbelli, chiedendo l'annullamento “di tutti gli atti e provvedimenti della procedura di valutazione comparata dei curricula formativi e professionali indetta, mediante comunicazioni individuali, in data -OMISSIS- dall'Azienda Ospedaliera di Perugia per il conferimento dell'incarico di direzione della Struttura complessa a direzione universitaria Gastroenterologia ed Epatologia per la durata di mesi nove prorogabile fino al altri mesi nove”.

Il ricorrente contesta l’invito, da parte dell’Azienda ospedaliera, “solo nei confronti dei docenti universitari in servizio presso la S.C. Gastroenterologia ed Epatologia, a manifestare il proprio interesse per l’affidamento dell’incarico temporaneo di direzione di tale struttura” oltre all’affidamento per nove mesi dell’incarico.

Secondo i giudici amministrativi il ricorrente non ha chiesto di essere ammesso alla procedura, ma che venisse avviata una diversa procedura all’affidamento dell’incarico. Tesi accolta dai giudici amministrativi, ma che di fatto sposta la competenza dal Tar al giudice civile. Davanti al quale si potrà riassumere la causa.