Ospedale di Branca, intervento anti-tumore all'avanguardia grazie all'immagini in digitale 3D

Intervento all’avanguardia nel presidio ospedaliero di Gubbio-Gualdo Tadino. L’equipe di Urologia, diretta dal dottor Alessandro Posti ha asportato una massa tumorale di 5 centimetri e una da un centimetro da un paziente minorene. Il paziente era già stato sottoposto ad asportazione radicale di un rene, per un tumore della via escretrice renale, eseguita dalla stessa equipe urologica. Successivamente è stata riscontrata una massa tumorale del rene residuo di circa 5 cm di diametro e una adiacente di 1 cm. Una situazione che, sia per grandezza del tumore che per la sua localizzazione, rendeva molto complessa la chirurgia conservativa. Con l’ausilio della ricostruzione delle immagini in digitale 3D, si è riusciti a pianificare il miglior accesso chirurgico possibile e a rimuovere perfettamente i tumori preservando la funzione renale.

