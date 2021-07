Operazione Anti-Ndrangheta in corso, altro blitz anche in Umbria. Accuse pesantissime: traffico di droga, armi e tentato omicidio

Ancora una volta una inchiesta anti-ndrangheta fa scalo in Umbria. Stavolta non è il capoluogo da essere interessato ad un blitz dei Carabinieri su ordine della Procura di Reggio Calabria, ma l'altro grande centro umbro alle prese dagli anni '70 con preoccupanti infiltrazioni mafiose: ovvero Terni. Nell'ambito dell'operazione denominata “Lampetra” anche nel ternano sono scattate alcune misure cautelari nei confronti di soggetti vicini ai clan che comandano il malaffare a Reggio e provincia. Al momento non ci sono ulteriori particolari sull'azione in corso da questa mattina in Umbria. Nella rete dei magistrati della Direzione Disttrettuale Antimafia sono finite 19 persone (15 arresti in carcere e 4 ai domiciliari), le zone coinvolte sono a Scilla, Sinopoli, Sant’Eufemia d’Aspromonte e nelle Province di Messina, Milano, Roma e Terni. Pesantissime le accuse rivolte alle persone coinvolte: associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata alla produzione e al traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi e tentato omicidio.

