Operaio schiacciato da un albero, condannata la titolare della ditta che ha eseguito i lavori

Condanna a 1 anno di reclusione, con pena sospesa, mentre l’ammontare del risarcimento dovrà essere stabilito in sede civile. È la sentenza pronunciata dal giudice del Tribunale penale di Perugia nei confronti della titolare di una cooperativa specializzata nei lavori di potatura degli albero, difesa dall’avvocato Lucio Giuseppe Niciarelli, processata per la morte di un operaio, morto schiacciato da un albero abbattuto durante dei lavori di ripulitura di un fosso.

La Procura di Perugia aveva contestato all'indagata il reato di omicidio colposo perché “a causa di negligenza o imprudenza o imperizia adottate nel corso dei lavori per l’abbattimento e trasporto di alberi d’alto fusto” lungo l’alveo di un torrente a Porto di Castiglione del Lago, lavori “effettuati con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, avrebbero provocato “la morte di un dipendente della cooperativa che veniva schiacciato da un pioppo tagliato” da un operaio.

La vittima era deceduta per “shock emorragico secondario a rottura dell’aorta in politrauma da schiacciamento” a seguito della caduta di un pioppo, mentre era "intento nello sfrondamento di altri alberi già abbattuti”.

La Procura aveva contestato l’affidamento dei lavori di “abbattimento, sramatura e sezionamento delle piante”, alla titolare della cooperativa chiamata in subappalto. Secondo l’accusa avrebbero omesso di “cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro” in relazione ai lavori di appalto, non coordinando “gli interventi di protezione e prevenzione” e senza eliminare i “rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte” negli stessi. Questo secondo capo d’imputazione è risultato prescritto.

Nel procedimento si sono costituti parte civile la moglie, il figlio, la sorella e il fratello della persona deceduta, rappresentate dagli avvocati Enrico Sborra, Vincenzo Bove e Elena Ferrara.