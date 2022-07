Niente cinture e assicurazione, velocità eccessive: controlli e multe sulle strade della Valnerina

Controlli a tappeto in tutta la Valnerina da parte dei carabinieri. Il bilancio parla di 138 veicoli, 220 persone e 35 esercizi pubblici verificati.

Nello specifico i militari della stazione di Norcia hanno sanzionato un uomo sorpreso a guidare la sua auto senza avere al seguito i previsti documenti di guida, un’altra persona è stata invece multata per aver effettuato un sorpasso in un tratto non consentito, un giovane è stato multato perché procedeva a velocità eccessiva. I carabinieri hanno anche denunciato un uomo di per aver venduto un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo di cui lui era il custode. I carabinieri di Preci, invece, hanno sanzionato un uomo che viaggiava di notte con i fari non funzionanti, un giovane invece era senza cintura. I carabinieri di Monteleone di Spoleto hanno multato un giovane che, alla guida della sua auto, non ha rispettato il segnale di stop.