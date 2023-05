Nocera Umbra, ritrovata l'anziana scomparsa

"Ritrovata la signora che due giorni fa si era allontanata dalla casa di cura in cui si trovava. Verrà ora trasportata in ospedale con l’elisoccorso per i dovuti accertamenti". Ad annunciarlo, con un post su Facebook, è il Comune di Nocera Umbra.

E ancora. "Un grazie speciale a tutte le forze in campo, quelle con la divisa per la straordinaria professionalità dimostrata e i volontari per l’enorme generosità messa in campo. Una vera prova di capacità e umanità", conclude il post.

L'anziana, ospite della della struttura Villa Salmata, si era allontanata dalla casa di cura nella serata del 22 maggio. La macchina delle ricerche si è subito attivata.