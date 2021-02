FOTO NOTIZIA - Maltempo, neve sui tetti e nelle campagne di Perugia

Risveglio imbiancato per i perugini in un sabato mattina reso ancor più irreale dall'assenza di traffico e di persone in giro

La neve ha accolto lo sguardo di quanti, questa mattina, hanno aperto le finestre di casa loro, in città come in campagna.

Tetti innevati, auto sepolte dai candidi fiocchi e una leggera striscia di neve sulle strade. Non una grande nevicata, ma tra silenzio e candore, il tutto è reso più irreale dall'assenza del traffico scolastico e lavorativo e dalla mancanza di persone in giro dopo che è stata confermata la zona rossa per la provincia di Perugia.

Nonostante la neve c'è anche chi non ha rinunciato alla passeggiata in bicicletta in centro storico.