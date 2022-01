“Nessun taglio per la guardia medica di Pietralunga”: Manuela Puletti (Lega) annuncia l'interrogazione e rassicura i cittadini

“Nessun taglio per la guardia medica di Pietralunga”: lo afferma il consigliere regionale Manuela Puletti (Lega Umbria) che annuncia la presentazione di un’interrogazione sull’argomento e riferisce di una interlocuzione con l’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, allo scopo di rassicurare i cittadini del comune altotiberino.

Lo scorso 9 dicembre, infatti, il Consiglio comunale aveva votato all'unanimità una delibera con la quale chiedevano alla Regione che '' vengano garantiti e rafforzati i servizi in essere ed in particolare il ruolo dei medici di famiglia e di continuità assistenziale (guardia medica) nel territorio, nonché mantenendo i servizi infermieristici ed i servizi socio assistenziali e riattivando i servizi di specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale a livello di centro di salute''.

Questo appello era nato, visto le ''crescenti preoccupazioni circa la possibilità che il nostro comune venga privato di un importate presidio sanitario ambulatoriale, preoccupazioni che si fanno ancora più severe se inquadrate nella crisi epidemiologica da Covid, sentiamo la necessità di chiarire la posizione che l'Amministrazione Comunale di Pietralunga sta tenendo nel confronto con l'Amministrazione Regionale'', come aveva scritto anche lo stesso ente nelle proprie pagine social.

A questi dubbi, risponde l'esponente del Carroccio, evidenziando che ''Il Piano socio sanitario come detto a più riprese dall’assessore Coletto punta a recuperare gli squilibri economici e finanziari delle precedenti amministrazioni, rendendo l'offerta socio-sanitaria equa in tutti i territori regionali''.

''Finalmente i cittadini umbri avranno una sanità vicina al loro domicilio e alle reali esigenze, grazie alle Case della comunità, agli ospedali di comunità e alla Centrale operativa territoriale (Cot), che garantirà percorsi chiari e appropriati per i pazienti – ha spiegato ancora Puletti - Verranno attivati gli infermieri di famiglia e di comunità, che prendono in carico i pazienti orientandoli e facilitandone i percorsi. Comprendo bene le preoccupazioni dei cittadini che si stanno mobilitando per una raccolta firme in difesa del presidio, ma la Guardia medica di Pietralunga, come detto, non subirà alcun taglio o depotenziamento. Il loro appello non è caduto nel vuoto, stiamo lavorando per una sanità alla portata di tutti, che mette il paziente al centro e non dimentica le zone rurali e periferiche della regione'' .