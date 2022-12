LA CITTA' Ripulita area verde di via della Pescara a Perugia. Lega: "Ascoltate le segnalazioni dei cittadini. Grazie all'assessore Numerini"

"L’area verde di Via della Pescara esce dal degrado e da oggi torna fruibile dalla comunità”. Ad annunciarlo sono i consiglieri comunali della Lega Perugia che, su richiesta di Davide Bonifazi, dopo aver fatte proprie le segnalazioni dei cittadini, ha chiesto l'intervento dell’Amministrazione comunale e dell’Afor per un intervento di pulizia dagli arbusti in eccesso, derattizzazione e sanificazione. Tolte anche le piante infestanti dal muro di contenimento della stessa zona.

"E’ questo il risultato del nostro lavoro quotidiano a contatto con i cittadini – spiegano i consiglieri comunali della Lega Perugia che già in passato avevano concentrato l’attenzione proprio sul verde cittadino – Nel 2021 è stato approvato, su nostra proposta, un emendamento al bilancio grazie al quale vennero stanziati 70mila euro impiegati, in parte, nella cura del parco di Sant’Anna ed in parte destinati alla zona dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di San Sisto. Un ringraziamento – conclude la nota della Lega – all’assessore Otello Numerini e agli uffici comunali per la preziosa collaborazione che non è mai venuta a mancare, necessaria per gestire, con uno sguardo attento al bilancio comunale un patrimonio arboreo pubblico che conta ben 323 tra aree verdi e parchi".