Schianto lungo il raccordo Perugia-Bettolle nella mattinata di lunedì 14 febbraio, code e traffico in tilt. L'incidente si è verificato in galleria, tra Piscille e Prepo, in direzione Perugia. Sul posto la polizia stradale. Viabilità bloccata e code fino a Collestrada.

Notizia in aggiornamento