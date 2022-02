Caos sulla E45 all'altezza di Ponte San Giovanni, tir intraversato: ecco come cambia la viabilità, lunghe file

In azione la task-force (Anas, Vigili del Fuoco e Polizia) sulla E45 all'altezza di Ponte San Giovanni dove un camion intraversato ha praticamente chiuso la corsia in direzione Foligno-Cesena. Al momento si registrano rallentamenti da Prepo all’innesto E45. Ma la situazione è destinata a peggiorare dato che i tempi saranno lunghi per mettere in sicurezza il mezzo pesante. A causa dello sversamento di gasolio è temporaneamente chiusa anche la corsia di sorpasso della carreggiata opposta (direzione Roma) dove si registrano rallentamenti tra Collestrada e Ponte San Giovanni.

Ecco come cambia la viabilità: il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Balanzano. Per i veicoli provenienti dal raccordo autostradale Perugia-Bettolle e diretti sulla E45 è chiuso l’innesto in direzione Cesena (uscita obbligatoria in direzione Roma).