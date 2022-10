Schianto nella notte, auto sbanda e finisce contro il guardrail: morto un ragazzo di 23 anni

Un ragazzo di 23 anni è morto in un incidente stradale che si è verificato ieri a Perugia, lungo la strada Pievaiola che unisce il capoluogo di regione a Città della Pieve. L’incidente si è verificato ieri notte, all’altezza della località Strozzacapponi, nel comune di Corciano. Secondo quanto è stato possibile apprendere, il 23enne viaggiava sull’auto condotta da un amico che, per cause in via di accertamento, è sbandata finendo contro il guardrail. Morto sul colpo il ragazzo, feriti il conducente dell’auto e altri due giovani che erano a bordo della vettura. I tre feriti sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria della Misericordia per accertamenti, le loro condizioni non destano preoccupazioni. Sull’incidente indagano i carabinieri.

Dai primi riscontri si è appurato che si è trattato di un incidente autonomo. Il conducente dell'auto avrebbe perso il controllo della vettura in coincidenza della rotatoria di Strozzacapponi, di conseguenza l'auto avrebbe proseguito la sua corsa senza controllo fino a impattare con la barriera.