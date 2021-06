Magione: auto contro camion, un morto nell'incidente sulla strada per il lago

Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la strada regionale che collega San Savino con Casenuove di Magione, all’altezza di Dirindello. È il secondo decesso in poche ore sulle strade umbre dopo l’anziano investito a Bevagna questa mattina. L’incidente è avvenuto tra un mezzo pesante, un’autocisterna che trasportava cemento, e un fuoristrada. Il conducente dell’auto è deceduto sul colpo. Sul posto stanno svolgendo i rilievi e gli accertamenti la Polizia municipale di Magione. Sul posto è intervenuto anche un equipaggio del 118. Il sinistro è avvenuto intorno alle 13.40 di oggi.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche una squadra dei Vigili del fuoco della centrale di Perugia è intervenuta per liberare l'uomo deceduto dall'abitacolo. Si tratta di un 46enne del posto (A. T. le iniziali) che si trovava alla guida del suo fuoristrada, quando per cause in corso di accertamento è andato a scontrarsi frontalmente una betoniera che proveniva in senso opposto.

AGGIORNAMENTO NEL CORSO DELLA GIORNATA