Incidente tra Magione e Torricella, auto finisce nella scarpata: c'è un ferito

Incidente stradale tra Magione e Torricella nella serata di mercoledì 6 gennaio. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine un'auto è finita fuori strada e poi nella scarpata.

I vigili del fuoco di Perugia, intervenuti sul posto, hanno estratto dalle lamiere una persona. Il ferito è stato soccorso dal 118.