Perugia, drammatico incidente: muore motociclista, quattro feriti in codice rosso

Drammatico incidente nel pomeriggio di domenica 18 febbraio a Perugia tra due auto e una moto. Un morto e diversi feriti. L'incidente si è verificato a Ponte Felcino, lungo la strada della Molinella. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti il motociclista, Gianluca Gagliardini, 52enne di Perugia, è morto nell'impatto. I feriti, invece, sono stati soccorsi e portati in elicottero al Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice rosso. La strada è stata chiusa al traffico per i rilievi e i soccorsi.

Aggiornamento ore 19.11 - Nell'incidente sono rimasti feriti un 23enne, una 45enne, un 15enne e una 19enne. Tutti residenti a Perugia e tutti trasporti in codice rosso all'ospedale di Perugia.