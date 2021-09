Umbria, uomo schiacciato dal trattore: trasportato all'ospedale in elisoccorso

Delicato intervento dei vigili del fuoco di Orvieto, riusciti a estrarre dal mezzo il ferito che è stato poi immobilizzato per il viaggio in elicottero

Un altro incidente sul lavoro in Umbria. Stavolta è accaduto a Orvieto dove, come riporta Terni Today, i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 14.45 in località San Valentino per soccorrere un uomo rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando.

Un intervento delicato e complesso, quello effettuato dagli operatori del 115, riusciti ad estrarre dal mezzo l'uomo che è stato poi immobilizzato per consentirne il trasporto in ospedale con l'elisoccorso. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incidente.

(articolo in aggiornamento)