Incidente all'alba lungo la superstrada: morta una ragazza di 22 anni

Aggiornamento ore 9.53 - Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme alla polizia stradale, nell'incidente è morta una ragazza di 22 anni. Ferite due 19enni. Secondo la ricostruzione l'auto si è scontrata con il guardrail, si è ribaltata e ha sbalzato fuori le tre ragazze.

Aggiornamento ore 9.02 - Secondo una prima ricostruzione dei fatti nell'incidente, verificatosi all'alba di domenica 21 maggio, sarebbe morta una ragazza. I due feriti, ricoverati in ospedale, non sarebbero in pericolo di vita.

Incidente nella mattinata di domenica 21 maggio lungo la superstrada. Secondo quando riportato da Anas si è verificato un incidente all'altezza di Assisi, lungo la Centrale Umbra, in direzione Foligno.

Il bilancio è di un morto e due feriti. La superstrada è stata chiusa e poi riaperta al traffico.

Notizia in aggiornamento

Incidente in superstrada, la nota dell'Anas

"La strada statale 75 “Centrale Umbra” è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione di Foligno, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 9,800, ad Assisi in provincia di Perugia. Nel sinistro, che ha coinvolto una singola autovettura, una persona ha perso la vita e due sono rimaste ferite. Il traffico è deviato sulla viabilità locale, con indicazioni sul posto".