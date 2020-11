IN BREVE Fontivegge, controlli della Polizia: fermato trentenne per ricettazione

Gli agenti delle Volanti, durante un controllo a Fontivegge, hanno fermato un 30enne tunisino conosciuto dalle Forze dell’Ordine con precedenti per reati contro il patrimonio. L’uomo era in possesso di una tessera sanitaria ben riposta all’interno del proprio borsello, intestata ad un cittadino italiano di 38 anni, della quale non era in grado di dare alcuna spiegazione sul possesso. Lo straniero è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione e contestualmente sono state avviate le ricerche del legittimo proprietario del documento.