Idee regalo (10-15-20 euro) per un dono dell'ultima ora e un pensierino post Natale: la guida de L’officina dei desideri

Non sai cosa regalare a Natale ? Anche quest’anno l’officinadei desideri ti propone delle idee di tendenza da 10 15 20€ da donna è non solo . L’officina dei desideri è un piccolo negozio in centro storico a Gualdo Tadino che nasce 8 anni fa dalla passione della proprietaria Santini Natascia per la moda e gli accessori. Siete curiosi ? Allora eccovi serviti per avere una idea sulle tendenze di moda... da ricercare anche sui vostri comuni e territori.

Prima idea regalo a partire da 10€

Gli orecchini un accessorio indispensabile per ogni donna , che ci rende uniche ed illuminano il nostro viso. dai più piccoli punti luce ai cerchi , pendenti , impreziositi si brillantini stoffe e Swarovski, a tema Natalizio con in personaggi molto apprezzati anche dalle bambine piccole .

Seconda idea regalo a partire da 15€ Sono le collane

La collana è uno degli accessori più amati dalle donne che rende unico ogni look da gli sportivi ai più eleganti ,corte , con punti luci , con ciondoli portafortuna, di perle , pietre dure, artigianali impossibile non trovarne una che possa piacere a chi dobbiamo fare un regalo .

Ultima idea regalo a partire da 20€

Riguarda tutto ciò che è personalizzato .

Il personalizzato ormai è di tendenza da un paio di anni , forse rimane il regalo più speciale , perché pensato e studiato proprio per stupire chi lo riceve .

Dalle t-shirt, alle felpe , le scarpe , targhette , palline di Natale , molto in voga anche per i più piccoli con body , bavaglini e scarpette.

Personalizzare significa pensare e creare un oggetto unico ed originale con frasi , nomi , e personaggi preferiti e tantissime altre idee

Con la speranza che queste idee regalo vi siano utili per i vostri acquisti natalizi… vi auguro buone feste e vi ricordo sopruttutto e vi consiglio di acquistare nei piccoli negozzi che sono l’anima di ogni città !!!