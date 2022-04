Gubbio, posti di blocco dei carabinieri: beccato con la cocaina

Fermato, controllato, denunciato. I carabinieri di Gubbio hanno intercettato un'auto lungo la Flaminia, in direzione Fossato di Vico. Alla guida del mezzo, intestanto a una donna lombarda, un ragazzo. I militari lo hanno perquisito trovando 8 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, e 120 euro in contanti.

E non è finita qui. L'ispezione dell'auto ha rilevato il nascondiglio per trasportare la droga: un vano ricavato dietro al contachilometri, vicino alla griglia della scheda circuiti.

La cocaina è stata sottoposta a sequestro e il giovane è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Perugia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

