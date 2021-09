Nomine & Poltrone, il generale Alberto Reda è il nuovo comandante del Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza

Laureato in Giurisprudenza, in Scienze Politiche e in Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria, ha svolto pluriennale attività di insegnamento presso gli istituti di istruzione e di alta formazione del Corpo e interforze

Il Generale Alberto Reda è il nuovo comandante del Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza dopo il passaggio di consegne, avvenuta questa mattina, con il Generale Benedetto Lipari. Il nuovo Comandante Regionale ha ringraziato il Comandante Generale per la fiducia accordatagli, assicurando, da subito, al Comandante Interregionale dell’Italia Centrale il massimo impegno e la massima dedizione nello svolgimento delle delicate funzioni, nonché ricambiando al Generale Lipari i più sinceri auguri di buon lavoro nel nuovo ed importante incarico alla sede di Torino.

Il Generale di Brigata della Guardia di Finanza Alberto Reda, nato a Roma nel 1964, è sposato ed ha due figli. Ha iniziato la carriera militare nel 1985, frequentando l’85° Corso “Cefalonia Corfù II”, presso l’Accademia del Corpo. Immesso in servizio operativo nel 1989, ha ricoperto numerosi incarichi operativi in Campania, Lombardia, Lazio, Calabria e Veneto. In particolare: ha comandato Reparti territoriali isolati quali la Tenenza di Castellammare di Stabia (1989–1992) e la Compagnia e il Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Lecco (1996–2001); ha assunto incarichi nei Reparti investigativi di punta del Corpo, quali il Nucleo Regionali di Polizia Tributaria di Milano (1992-1996) e quello di Roma (2001–2003); è stato Comandante Provinciale di Reggio Calabria (2008–2011) e Comandante Provinciale di Venezia (2015-2017).

Laureato in Giurisprudenza, in Scienze Politiche e in Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria, ha svolto pluriennale attività di insegnamento presso gli istituti di istruzione e di alta formazione del Corpo e interforze. È stato insignito di diverse decorazioni e onorificenze, tra cui quella di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Quale ultimo incarico, dal maggio 2019 al 5 settembre 2021 è stato il Capo del IV Reparto - Logistica del Comando Generale del Corpo.