Gualdo, la società sportiva Cerqueto spiega lo stop attività a causa Covid: l'esito dei primi tamponi

La società sportiva Cerqueto - operante nel territorio di Gualdo Tadino - ha voluto fare chiarezza dopo la decisione di sospendere le attività sportive in chiave prevenzione Covid. Questa decisione è stata determinata dal fatto che alcuni tesserati hanno avuto contatti con un soggetto risultato positivo al di fuori dell'ambito calcistico. "Nessuno tra giocatori, staff tecnico e dirigenti, ad oggi è risultato positivo al covid-19: due giocatori hanno fatto il tampone e sono risultati negativi; un dirigenti ha fatto il tampone ed è risultato negativo". Restano però altri quattro giocatori in attesa di tampone. In caso di negatività "la società riprenderà la normale attività quando lo riterrà opportuno".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.