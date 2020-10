Coronavirus, bollettino sanitario di Gualdo Tadino: cresce il numero dei cittadini in isolamento

A Gualdo Tadino ci sono ben 60 persone in isolamento precauzionale dopo essere stati in contatto con persone positivi o a rischio. Dovranno effettuare il doppio tampone e solo se negativo potranno lasciare l'isolamento. Complessivamente sono invece 11 i positivi al Coronavirus (1 in più rispetto a ieri). Le condizioni di salute sono stazionarie, nessun ricoverato, molti asintomatici. Il sindaco ha inviato tutti, in vista del fine settimana, a tenere compartamenti rispettosi delle norme anti-convid dato che la situazione è comunque difficile

"La seconda ondata della pandemia e’ in atto come certificato anche dalla crescita dei casi su scala regionale e nazionale. Oggi più che mai dobbiamo tutti essere ancora più cauti indossare sempre la mascherina, mantenere il distanziamento, evitare assembramenti, igenizzare spesso le mani e scaricare l’app immuni.Questo è il momento dell’unità e della responsabilità per ognuno di noi so che è nun momento difficile ma ce la faremo": ha ribadito il sindaco.