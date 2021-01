Attimi di panico a Gualdo: bimbo di 1 anno e mezzo bloccato in un'auto

Attimi di panico a Gualdo Tadino per la presenza di un bambino di 1 anno e mezzo in un'auto chiusa a chiave ma con le chiavi rimaste all'interno. L'auto - una Skoda Octavia - era parcheggiata nei pressi di un centro commerciale (Europsin). Immediato l'allarme dei genitori ai vigili del fuoco di Gaifana: la squadra, senza nessun problema, ha prontamente aperto la porta anteriore sinistra permettendo di verificare lo stato di salute del bimbo. Alla fine tutto è andato bene e il piccolo non si è accorto di nulla dato che ha dormito tutto il tempo.