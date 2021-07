Covid, matrimonio a Gualdo Tadino: eseguiti oltre 100 tamponi, neanche un 1 su 10 contagiato e stanno tutti bene

Ottime notizie arrivano dall'Usl 1 dopo il caso del matrimonio a Gualdo Tadino con un positivo presente alla cerimonia. Su 100 tamponi effettuali solo 9 personesono risultate positive al Covid: due in più rispetto a ieri. Attualmente tutti sono in buone condizioni di salute, in isolamento presso il proprio domicilio. Dei 9 contagiati, 5 sono residenti nell'Alto Chiascio, 3 nel Perugino ed 1 a Spoleto. Solo una persona ha completato il ciclo di vaccinazione e risulta essere asintomatico, altri due avevano ricevuto solo la prima dose, gli altri non risultano vaccinati. Altri invitati erano residenti nelle Marche e in Toscana: i risultati dei loro tamponi non sono stati resi noti.