Green Pass 'base' e Green Pass 'rafforzato', il decreto-legge entra in vigore

Entra in vigore il nuovo decreto-legge del Governo che introduce "misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali", approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del presidente Draghi e del ministro Speranza.

Il Governo, sul sito ufficiale, ha pubblicato la tabella che riassume le nuove regole e spiega quali attività sono consentite senza green pass, con il green pass 'base' e con il green pass 'rafforzato'. Il Green Pass rafforzato, spiega una nota di Palazzo Chigi, "vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti".

Ecco la tabella da scaricare.

Il Green Pass 'rafforzato'

Il testo, spiega il Governo, "prevede che la durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli attuali 12 a 9 mesi".

L’obbligo di Green Pass "viene esteso a ulteriori settori: alberghi; spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale".

A decorrere dal 6 dicembre "viene introdotto il Green Pass rafforzato; vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla: spettacoli, spettatori di eventi sportivi, Ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche"

In caso di passaggio in zona arancione, "le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato", si legge nella nota pubblicata sul sito del Governo.

Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 "è previsto che il Green Pass rafforzato per lo svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca".

tabella_attivita_consentite-2