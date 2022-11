Morte di Samuele De Paoli, la Procura generale chiude le indagini: trans accusata di omicidio preterintenzionale

Il procuratore generale Sergio Sottani ha chiuso le indagini, che aveva avocato, sulla morta di Samuele De Paoli e, sconfessando la richiesta di archivizione proposta dalla Procura di Perugia, ha accusato formalmente (con notifica della conclusione delle indagini) la trans Patrizia di omicidio preterintenzionale.

"L’avviso ipotizza il reato di omicidio preterintenzionale a carico di persona identificata, nei cui confronti in primo tempo era stata chiesta l’archiviazione - si legge in una nota del procuratore Sottani - Si suppone che la morte sia avvenuta per afferramento violento del collo della vittima, con un’azione compressiva esercitata nella regione corrispondente alla biforcazione carotidea destra, in prossimità dell’angolo mandibolare".

La Procura generale è giunta a questa decisione "all’esito di ulteriori accertamenti" e "ritiene di non condividere la richiesta formulata in precedenza, senza necessità allo stato di un supplemento medico legale".

La persona indagata, difesa dall'avvocato Francesco Gatti, potrà chiedere di essere interrogata oltre che formulare istanze investigative e memorie difensive.

"Prendiamo atto dell’avviso oggi notificato, che, sulla base di quanto si legge, non si baserebbe su ulteriori accertamenti medico legali, ma solo su una rivalutazione di quanto già effettuato in precedenza. Come sempre sottolineato, ci difenderemo serenamente avanti all’Autorita’ Giudiziaria competente, comunque certi dell’azione difensiva di Patrizia Pinheiro" ha detto l'avvocato Gatti .