Tentano di rubare scarpe in un negozio, ma scatta l'antitaccheggio: in tre davanti al giudice

In tre per rubare un paio di scarpe in un negozio, ma scatta l’allarme e finiscono sotto processo.

Tre persone, di 32, 35 e 36 anni, difese dall’avvocato Vittorio Lombardo, sono finite davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia, per rispondere dell’accusa di furto aggravato, in concorso.

Secondo la Procura di Perugia i tre soggetti, due uomini e una donna, il 2 giugno del 2017, sarebbero entrati in un negozio di calzature e “in concorso tra loro, al fine di trarne profitto per sé o per altri, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a impossessarsi di un paio di scarpe del valore di 35 euro, senza riuscirci per il tempestivo intervento” dell’addetto alla vigilanza “e perché il prodotto sottratto veniva segnalato dall’impianto antitaccheggio”.

Contestata l’aggravante “di aver commesso il fatto in tre persone” e “su beni esposti alla pubblica fede”.