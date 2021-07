Ruba un portafoglio dall'auto in sosta, incastrato dai filmati delle telecamere di sicurezza

I Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni hanno denunciato un 30enne tunisino per ricettazione di un portafoglio rubato ad un professionista perugino.

I militari attraverso la visioni delle immagini delle telecamere cittadine hanno raccolto indizi sullo straniero in merito al furto avvenuto il 23 luglio, tra le ore 09.00 e le ore 10.00, nella frazione di Ponte San Giovanni. Secondo quanto appurato dai Carabinieri l'uomo avrebbe forzato lo sportello anteriore del lato destro dell' autovettura intestata al denunciante, parcheggiata sulla pubblica via, asportando dall'interno il portafogli contenente documenti personali, 2 carte di credito, 2 carte bancomat e la somma contante di 85 euro circa.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre il tunisino è stato denunciato per ricettazione (non è imputabile del furto in quanto non sorpreso in flagranza di reato).