Foligno, ruba un portafoglio e paga il conto dell'albergo con la carta di credito trafugata: arrestato

Ha rubato un portafoglio all'interno di una vettura parcheggiata e poi con la carta di credito della vittima del furto ha pagato il conto in albergo, ma gli agenti del Commissariato di Polizia di Foligno lo hanno rintracciato ed hanno arrestato un 25enne italiano per il reato di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti, contro la persona e contro il patrimonio, ha rubato da un’autovettura in sosta un borsello contenente, oltre a denaro contante e documenti identificativi, alcune carte di credito. Subito dopo, intorno alle 20 di ieri, è andati in albergo per saldare il conto, proprio con una delle carte di credito appena rubate.

La vittima del furto ha ricevuto, però, sul proprio smartphone un avviso di utilizzo della carta, e ha subito avvertito la Polizia. Una Volante ha raggiunto la struttura ricettiva e ha bloccato il ladro, recuperando anche il borsello, i documenti e le tessere di pagamento.

Il 25enne è stato arrestato in flagranza per il reato di indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento.