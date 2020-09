Ruba nel negozio, fermata dai carabinieri: 39enne denunciata

Ruba in un negozio di Bastia Umbra, fermata e denunciata dai carabinieri. La donna 39enne, di origini straniere, ma da anni residente in Umbria, è stata fermata dai militari mentre tentava di portare via diverse paia di calze e alcuni cosmetici. A lanciare l'allarme il personale del negozio che ha visto la donna aggirarsi tra gli scaffali. Fermata poco dopo aver superato le casse.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La refurtiva del valore di 140 euro circa è stata restituita al direttore della catena commerciale.