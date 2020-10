Indossa un giacchetto e tenta di uscire dal negozio, ma scatta l'allarme: denunciato

Prende un giacchetto in un negozio e prova a scappare, ma il responsabile del negozio lo ferma, richiamato dall'allarme antitaccheggio. Il giovane, 24 anni, di origini moldave, già noto alle forze dell'ordine, viene denunciato dai Carabinieri.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì 27 ottobre in centro storico e i Carabinieri del Radiomobili intervenuti erano in servizio di controllo anche per il rispetto delle normative anti Covid19.

Il giovane, secondo quanto ricostruito, si era impadronito del giubbotto, del valore di 80 euro, indossandolo, ma non aveva considerato i controlli antitaccheggio. Appena oltrepassate le casse, infatti, l'allarme aveva suonato e il responsabile aveva fermato il giovane. Dopo aver verificato che non aveva lo scontrino con sé aveva avvertito il 112.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giunti sul posto i militari dell’Arma, dopo una serie di accertamenti hanno riscontrato che il giubbotto indossato, ancora con la placca antitaccheggio inserita, non era stato pagato. Ed è così scattata la denuncia mentre la merce è stata restituita al responsabile dell’esercizio commerciale.