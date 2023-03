Appassionato di fumetti da collezione accusato di averli rubati e messi in vendita online

Diecimila euro di fumetti spariti, pezzi pregiati da collezione, finiti poi sul mercato online insieme con gadget, pupazzi e modellini.

Un uomo, difeso dall’avvocato Diego Florio, è finito sotto processo “perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed al fine di trarne profitto, sottraeva, in molteplici occasioni, numerosi fumetti anche di pregio, dagli scaffali dell’esercizio commerciale”. Secondo il titolare della fumetteria quei pezzi rubati sarebbero finiti poi in rete. Dove erano stati scovati dalla vittima del furto..

Nel corso dell’udienza di oggi sono stati sentiti tre testi dell’accusa che hanno confermato quanto si vede nelle immagini delle telecamere di sorveglianza: l’imputato che infila un fumetto o un gadget nel suo zaino, poi va alla cassa e paga solo un albo.

Secondo l’accusa l’appassionato di fumetti si sarebbe presentato ogni settimana nel negozio, con la sua borsa a tracolla, avrebbe girato tra gli scaffali, prendendo e leggendo albi, curiosando tra gadget e modellini. Per poi presentarsi alla cassa e pagare un singolo oggetto.

Dopo mesi il titolare del negozio si è accorto che mancava sempre qualcosa nell’inventario: tanti fumetti, diversi gadget e, soprattutto, gli albi imbustati, prime edizioni o con copertine speciali, di quelli che finché rimangono chiusi aumentano di valore. Anche i pupazzetti, le miniature o i mazzi di carte da gioco mancavano all’appello.

Confrontando l’elenco degli oggetti rubati con quelli venduti e in esposizione e la merce in vendita in un sito specializzato, il titolare del negozio avrebbe trovato diversi titoli corrispondenti a quelli rubati nella fumetteria.

L’ipotesi accusatoria è di furto continuato e aggravato per un totale, sostiene la parte civile, di circa 10.000 euro. Il processo è stato rinviato a settembre per sentire gli ultimi testimoni e per la discussione.