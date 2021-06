Nonnina chiama la Polizia: "Aiuto, mi hanno derubato e non so come si fa per rifare i documenti smarriti"

Una signora classe 1929 ha chiamato la Sala Operativa della Questura di Perugia per richiedere l’intervento del personale della Polizia di Stato a casa sua, dove aveva subito un furto.

La preoccupazione principale della signora era nell'impossibilità di recarsi in Questura a denunciare il furto avedno difficoltà a camminare e muoversi. Dalla Questura veniva inviata subito una Volante presso l’abitazione della signora che raccontava agli agenti che circa due settimane prima aveva subito un furto all’interno del suo appartamento, avendo sorpreso una donna rovistare fra gli effetti personali riuscendo a sottrargli furtivamente il proprio portafogli contenente soldi e documenti.

La donna faceva presente agli agenti che non chiedeva di recuperare i soldi rubati, ma di aiutata nelle procedure di rilascio dei nuovi documenti in quanto lei, sola ed immobilizzata, il più delle volte al telefono non riusciva nemmeno a capire bene le richieste degli impiegati dei vari uffici con cui parlava per il rilascio dei duplicati dei documenti sottratti.

Gli agenti, una volta formalizzata la denuncia, rassicuravano la signora che la Polizia di Stato avrebbe pensato ad attivare i dovuti uffici per la realizzazione dei duplicati della carta di identità e della tessera sanitaria. E con le deleghe rilasciate dall'anziana contattavano direttamente gli uffici del Comune di Perugia e dell’Agenzia delle Entrate.

Dopo poco tempo si presentavano a casa della donna con nuovi documenti, accolti con viva gratitudine della stessa, con tanto di raccomandazioni agli agenti di stare attenti quando svolgono il loro servizio.