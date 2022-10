Si aggira per Fontivegge con il kit dello scassinatore nello zaino: denunciato

Si aggira per Fontivegge con uno zaino pieno di attrezzi per scassinare auto, fermato e denunciato dalla Polizia un cittadino tunisino 36 anni.

La segnalazione della persona sospetta in zona è stata fatta agli agenti da alcuni cittadini che lo hanno visto aggirarsi tra le auto parcheggiate in via Campo di Marte.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno sentito il richiedente che ha raccontato di aver visto un cittadino straniero mentre armeggiava con le portiere di alcuni veicoli in sosta. Poco dopo, si era accorto che l’uomo era riuscito ad aprire una piccola utilitaria sottraendo un marsupio. Il 36enne si era poi dato alla fuga verso la stazione di Fontivegge, facendo perdere le tracce.

I poliziotti sono riusciti a rintracciare l'uomo, il quale ha negato il furto del marsupio contenente circa 150 euro in monete, ma dalla perquisizione dello zaino dell'uomo sono saltati fuori i soldi, il marsupio, alcune forbici e un cacciavite dei quali non è riuscito a motivare il possesso.

Dopo aver riconsegnato la refurtiva al legittimo proprietario, gli agenti hanno accompagnato l’uomo in Questura e lo hanno denunciato per il reato di furto e porto di oggetti atto allo scasso. Gli arnesi, invece, sono stati sottoposti a sequestro.