Perugia, rubato un macchinario per realizzare parti di strumenti musicali: "Aiutatemi a ritrovarlo"

Rubato un macchinario che serve a realizzare componenti per strumenti a fiato: valore sul mercato della merce ricettata praticamente “zero”, ma per il proprietario si tratta di uno strumento di lavoro importantissimo.

“Ho subito il furto ieri, 19 settembre 2022, presso il parcheggio adiacente all'istituto don bosco in via San Prospero – scrive Marco Rocchini - Trale 13.20 e le 16.15 ho subito un furto di un oggetto molto importante per la mia professione di musicista. Si tratta di un macchinario che viene utilizzato per lavorare le ance, piccoli pezzetti di canna indispensabili per produrre il suono dell'oboe”.

Il macchinario era in auto, all'interno di una valigetta nera di stoffa con il numero di serie all'interno: #355 Anno 2021.

“Oltre alla valigetta mi è stato sottratto un porta abiti nero con all'interno il vestito da concerto dal valore praticamente nullo e un orologio marca Maserati cinturino nero e cassa in metallo colore oro riconoscibile da dei graffi sul quadrante in basso a sinistra all'altezza delle ore 7 – prosegue il derubato - La valigetta è di fondamentale importanza e magari si trova nelle vicinanze del parcheggio vista l'inutilità dell'oggetto per i non addetti ai lavori. Faccio questo appello rivolgendomi a tutta la comunità perugina affinché mi aiuti a ritrovare questa valigetta”.