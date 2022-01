Rapine e furti in serie, arrestati in due tra Assisi e Bastia Umbra dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Assisi hanno arrestato due uomini, uno di Assisi e l’altro di Bastia Umbra.

Il primo è stato arrestato dal Radiomobile in quanto deve scontare una pena di 6 anni di reclusione per aver commesso i reati di rapina in concorso e detenzione abusiva di armi da fuoco nel 2018 tra le province di Siena e Perugia.

L’uomo è stato arrestato in quanto è divenuta definitiva la condanna.

Il secondo uomo è stato rintracciato e arrestato a Bastia Umbra dopo che gli è stata revocata la sospensione della pena residua di due anni e otto mesi per i reati di furto aggravato e ricettazione commessi a Bastia nel 2013.