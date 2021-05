Fossato di Vico, blitz dei carabinieri in due camere d'albergo: due arresti, 430 grammi di coca sequestrata

Blitz in due camere d'albergo a Fossato di Vico da parte dei Carabinieri dopo aver intercettato, durante un controllo su strada, un cittadino albanese, preveniente da Firenze, e da poco in Italia grazie ad un visto turistico. I militari sequestrato 430 grammi di cocaina di cui una parte già tagliata e confezionata per lo spaccio per l'area di Gualdo-Fossato-Nocera. Inoltre sono stati trovati bilancine di precisione, una macchina per il sottovuoto e 2500 euro molto probabilmente provente di spaccio. Dopo il primo fermo, i Carabinieri sono risaliti anche ad un secondo albanese, 20enne, anche lui ospite dell'albergo e complice nel giro di spaccio. Entrambi sono stati arrestati e il giudice questa mattina ha convalidato il provvedimento restrittivo.