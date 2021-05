Fontivegge, la Questura chiude locale in via del Macello: nei giorni scorsi liti e denunce dei residenti

Oggi pomeriggio gli agenti di Polizia, su ordine del Questore, hanno chiuso un locale in via del Macello. Una sanzione di 5 giorni determinata, da quanto si apprende, dalla violazione delle regole anti-Covid e dalla frequentazione di soggetti pregiudicati. I sigilli sono stati apposti all'ingresso dell'attività. Da tempo molti cittadini denunciano nei pressi di quest'area, proprio sotto i condomini, violazioni delle norme anti-contagio (mancato uso delle mascherine e assembramenti) e anche il non rispetto del coprifuoco. È dei giorni scorsi la denuncia, sempre dei residenti, per una rissa avvenuta proprio in via del Macello con diversi gruppi di stranieri presenti. All'arrivo delle forze dell'ordine tutti sono spariti ma i residenti avevano filmato l'ennesima serata difficile in questa zona di Perugia.