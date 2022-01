Fontivegge, la festa degenera: alcol, botte e persone nascoste in bagno per non farsi identificare

Nuova serata al limite a Fontivegge. Alcol, botte e persone nascoste in bagno per non farsi identificare. A denunciare "l'ennesimo fatto di violenza, musica e alcol" è Lorenzo Brunetti, con un post sul gruppo Facebook 'Progetto Fontivegge'. Secondo la ricostruzione durante la 'festa privata' in un apparmento della zona di Fontivegge la situazione è degenerata in violenza. Trovata anche una scia di gocce di sangue sul pavimento del corridoio.

All’arrivo dei carabinieri, spiega Brunetti, sono state scoperte altre persone invitate alla festa privata e nascoste nel bagno per non farsi identificare.