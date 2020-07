Coltello in tasca e birra in mano in piazza, denunce e multe a Fontivegge dopo i controlli della Polizia

Bevono birra davanti alla stazione, multati. Gira per Fontivegge con un coltello, denunciato. Sono i risultati dei controlli effettuati dalla Polizia nella zona di Fontivegge nel pomeriggio di ieri.

Il personale della Squadra di polizia amministrativa della Questura di Perugia ha multato due cittadini rumeni in quanto sorpresi a sorseggiare birra in piazza Vittorio Veneto, contravvenendo all’ordinanza che viete la vendita e il consumo di alcolici nella zona dopo le ore 18. Per i due stranieri è scattata la sanzione di 450 euro ciascuno.

Un altro cittadino straniero è stato denunciato per il possesso di un coltello da cucina con lama appuntita. Alla vista degli agenti, l'uomo ha tentato di sottrarsi al controllo, ma è stato bloccato e condotto in Questura per accertamenti e poi denunciato.