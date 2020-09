Fontivegge, controlli notturni della Polizia: rintracciato e arrestato spacciatore

I controlli più serrati nel quartiere di Fontivegge permettono di arginare sempre di più strani giri. La task-force per la sicurezza, coordinata dalla Questura, ha rintracciato in un'area verde, a tarda notte, uno straniero di 21 anni, nigeriano, su cui pendeva una Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa alcuni mesi fa dal Tribunale di Perugia per via di uno spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, dopo un passaggio in Questura per ulteriori controlli, è stato accompagnato e recluso nel carcere di Capanne.

